Şükran Günü, ABD ve Kanada'da hasada ve geçmiş yılın tüm nimetlerine şükretmek için kutlanan bir ulusal bayramdır. Peki, Şükran Günü (Thanksgiving) nedir? Şükran Günü ne zaman?

ŞÜKRAN GÜNÜ (THANKSGIVING) 2025 NE ZAMAN?

Şükran Günü, Kanada'da Ekim ayının ikinci pazartesi günü, ABD'de ise Kasım ayının dördüncü perşembesinde kutlanır. 2025 yılında ABD’de Şükran Günü 27 Kasım Perşembe günü kutlanacak.

ŞÜKRAN GÜNÜ (THANKSGIVING) NEDİR?

Bayramın, çeşitli kökenleri vardır. Bir rivayete göre, günümüzde Yeni İngiltere coğrafi bölgesi olarak bilinen ABD'nin en kuzeydoğu köşeninin o dönemdeki yerlisi Wampanoag(en) kabilesi, 1621'de Plymouth'da Amerika kıtasına ilk ayak basan İngiliz yerleşimcilerin (Pilgrimler), bölge coğrafyasına henüz alışamadıklarını gözlemlemiş ve toprağı Avrupa'dan alışkın oldukları mahsullere boyverecek şekilde verimli kılamamaları nedeniyle açlıkla mücadele ettiklerini görmüştür. Kabile, yeni yerleşimcilerin durumuna acımış ve yardımseverlik ve misafirperverlikle kendi av ve mahsullerini paylaşmıştır. İki toplumun barışçıl bir şekilde bir araya gelmesinden ortaya çıkan bu kutlama, gelecekteki Şükran Günü kutlamalarına ilham ve model olmuştur.

Farklı bir rivayete göre bu bayram, Pilgrimlerin Kasım 1621'de topluca kümes hayvanı avlanmaya gitmesi ve büyük bir talihle 50 kişilik gruplarına bir hafta yetecek kadar çok hayvan yakalamasıyla başlamıştır. Hikâyede bu hayvanların hindi olduğu öne sürülse de, gerçekte, avlanması daha kolay olan kaz ve ördek olması ihtimali daha yüksektir. Her durumda, bu bereketli olayı takiben yaklaşık 90 kişilik bir Wampanoag yerli grubu, o dönem henüz birkaç binadan oluşan Plymouth kampına gelmiştir.

İngiliz yerleşimciler önce bu beklenmedik ziyaretten tedirgin olsalar da, gruplar kısa sürede kaynaşmış ve Kızılderililerin yanlarında hediye olarak getirdikleri geyik etiyle beraber, birkaç gün süren ortak bir şölen düzenlenmiştir. Açık alanda düzensiz bir şekilde gerçekleşen bu şölende, geyik ve kümes hayvanlarının yanı sıra, muhtemelen deniz ürünleri, sebze ve bira tüketilmiştir. Dil engeli nedeniyle çat-pat anlaşabilen gruplar, aralarında oyunlar ve yarışmalar düzenlemiş, silahlar patlatmışlardır. Verimli bir hasat ve ortak nimetler kutlaması olarak ortaya çıkan bu şölen, Şükran Günü olarak gelenekselleşmiştir.

Şükran Günü, Kızılderililer arasında ise Yas Günü olarak kutlanmaktadır.

ŞÜKRAN GÜNÜ'NÜN KUTLANIŞI

Şükran Günü'nün kutlanması, genellikle ailelerin bir araya gelmesi, büyük bir akşam yemeği düzenlenmesi ve bu yemek etrafında şükran duygularının dile getirilmesiyle olur. En geleneksel Şükran Günü yemeği, kızarmış hindi, patates püresi, mısır ekmeği, yaban mersini sosu ve balkabağı turtasından oluşur.

Şükran Günü, aynı zamanda alışveriş çılgınlığına yol açan "Black Friday" ile de bilinir. Şükran Günü'nün hemen ertesi günü, perakendeciler büyük indirimler yaparak tatil alışveriş sezonunu başlatır.