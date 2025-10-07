Afife Tiyatro Ödülleri’nde gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oyuncu Sükun Işıtan oldu. Işıtan, ödül töreninde Tamer Karadağlı'ya teşekkür edince sosyal medyanın konuşulan isimleri arasına girdi. Peki, Sükun Işıtan kimdir? Afife Tiyatro Ödülleri’nde ödül alan Sükun Işıtan'ın rol aldığı oyunlar neler?

SÜKUN IŞITAN KİMDİR?

Sükun Işıtan, 28 Ekim 1967 tarihinde dünyaya geldi. Işıtan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Ekonomi Bölümü'nden mezun olduktan sonra sanat tutkusunun peşinden giderek Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü de tamamladı.

TİYATRO KARİYERİ

Kariyerine Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda başlayan Işıtan, daha sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'nda uzun yıllar sahneye çıktı.

AKADEMİK ÇALIŞMALARI

Sanatçı, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde oyunculuk, sahne ve diksiyon dersleri verdi.

SÜKUN IŞITAN'IN ROL ALDIĞI OYUNLAR

• Miletos Güzeli

• Onikinci Gece

• Pazartesi Perşembe

• Şeytanlar

• Goya

• Büyük Romülüs

• Taşrada Bir Gün

• Rembetiko

• Cesaret Ana ve Çocukları

• Bernarda Alba'nın Evi

• Sekizde Buluşalım Aşkım

• Toplu Hikayeler

• Gün Batımı

SÜKUN IŞITAN'IN ÖDÜLLERİ

Sükun Işıtan, 2013 yılında Baykal Saran Yılın Tiyatro Sanatçısı Ödülü'nün sahibi olmuştur. Bu ödül, sanatçının "Cesaret Ana ve Çocukları" oyunundaki etkileyici performansıyla kendisine verilmiştir.

27. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri töreninde "Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" ödülünü aldı.