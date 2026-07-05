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Suluova'da hasat heyecanı: Tarlada 15 TL, pazarda 40 TL!

Suluova'da hasat heyecanı: Tarlada 15 TL, pazarda 40 TL!

5.07.2026 10:49:00
Güncellenme:
İHA
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Suluova'da hasat heyecanı: Tarlada 15 TL, pazarda 40 TL!

Türkiye’de soğan üretiminin en çok yapıldığı ikinci şehir olan Amasya’da bu ürün tarlada 15 ile 25 TL arasında fiyatlarda satılıyor. Üreticiler, soğanın kafelerde satılan bir bardak çaydan bile ucuz olduğunu söyledi.
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Uzun yıllardır soğan üretimi ve satışı yapan Oğuz Çelik, "Soğanlarımız tarlada 15 ile 25 TL arasında fiyatlarda satılıyor. Bu yıl bahar yağışlarının etkisiyle hasat gecikti. Yeni ürün hasadıyla fiyatlar 15 içerisinde normal seyrine döner. Çiftçiyi ve tüketiciyi memnun edecek seviyeye gelir" dedi.

"SOĞAN BİR BARDAK ÇAYDAN UCUZ"

Soğanın halen en ucuz ürünler arasında olduğunu belirten Çelik, "Fiyatların abartılmasına gerek yok. Emeğin ve maliyetlerin görülmesi lazım. Soğan şu anda kafelerde satılan bir bardak çaydan ucuz. Sigaradan da ucuz. Bir kilo soğan dört kişilik ailenin bir haftalık ihtiyacını karşılayabiliyor. Eskiden bir çuval soğan ile bir çeyrek altın alınabiliyordu. Şimdi 10 çuvalla bile alınamıyor. O zaman soğan kımızı altın gibiydi" diye konuştu.

SOĞANA ‘KIRMIZI ALTIN’ DERLERDİ

Soğanların ayırt edildiği depolarda çalışan tarım işçisi İnci Uysal ise "Bu yıl soğanda yüzler gülüyor. İnşallah patateste de aynısı olur. Geçen yıla göre fiyatlar iyi. Suluova’da soğana ‘kırmızı altın’ derlerdi. İnşallah o günleri de tekrar görürüz" ifadelerini kullandı.

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