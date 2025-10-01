Sumud filosu, İsrail’in deniz ablukasını kırarak Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı hedefliyor. Peki, Sumud filosu Gazze'ye ne zaman varacak? Sumud filosu nerede?

SUMUD FİLOSU NEREDE?

Küresel Sumud Filosu'nun, sosyal medya hesabından, yolculuğa ilişkin paylaşım yapıldı.

Gazze'ye doğru yola devam edildiği kaydedilen açıklamada "daha önceki filoların durdurulduğu ve saldırıya uğradığı bölgenin yakınında, 120 deniz mili sınırına yaklaşıyoruz." denildi.

SUMUD FİLOSU GAZZE'YE NE ZAMAN VARACAK?

Filonun varış zamanı kesin değil, çünkü deniz koşulları, İsrail'in engelleri, kontrol noktaları veya güvenlik durumu geçişi etkileyebilir. Filoya giden yolda çeşitli riskler var. Bazı tekneler drone saldırılarının hedefi oldu, iletişim cihazları da bazı gemilerde zarar görmüş durumda. Küresel Sumud Filosu'na katılan Türk aktivist Yaşar Yavuz, "Sanırım şu an itibariyle (Gazze'ye) 100-110 mil mesafedeyiz. (Gazze) Son göreceğimiz kara parçası, inşallah en son onu görelim. Umudumuz bu gece varmak." açıklamasında bulundu.