İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nu kuşatan İsrail donanması unsurları, gemilere saldırmaya devam ediyor. Peki, Sumud Filosu Gazze'ye ulaştı mı? Sumud Filosu kuşatıldı mı?

SUMUD FİLOSU GAZZE'YE ULAŞTI MI?

Küresel Sumud Filosu'nun internet sitesinde yer alan bilgilere göre; Gazze’ye giden 44 gemiden 19’u İsrail saldırısına uğradı.

İsrail’in “durdurduğu” belirtilen gemilerin isimleri Alma, Sirius, Adara, Spectre, Yulara, Aurora, Otaria, Huga, Deir Yessine, Grande Blu, Morgana, Hio, Seulle, All In, Captain Nikos, Florida, Karma, Mohammad Bhar ve Oxygono olarak açıklandı.

En öndeki geminin Gazze’ye uzaklığı ise, yaklaşık 70 km (40 deniz mili) olarak görünüyor.

BİR GEMİ ABLUKAYI DELDİ!

Öte yandan İsrail'in tüm müdahalelerine rağmen 'Mikeno' adlı geminin ablukayı delerek, Gazze kara sularına girdiği kaydedildi. Mikeno adlı geminin, Gazze kıyılarına sadece 15 kilometre kadar uzaklıkta olduğu belirtildi.