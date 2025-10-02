Sumud Filosu Gazze'ye ulaştı mı? Sumud Filosu kuşatıldı mı? Sumud Filosu'nda kimler var?

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nu kuşatan İsrail donanması unsurları, gemilere saldırmaya devam ediyor. Peki, Sumud Filosu Gazze'ye ulaştı mı? Sumud Filosu kuşatıldı mı?

SUMUD FİLOSU GAZZE'YE ULAŞTI MI?

Küresel Sumud Filosu'nun internet sitesinde yer alan bilgilere göre; Gazze’ye giden 44 gemiden 19’u İsrail saldırısına uğradı.

İsrail’in “durdurduğu” belirtilen gemilerin isimleri Alma, Sirius, Adara, Spectre, Yulara, Aurora, Otaria, Huga, Deir Yessine, Grande Blu, Morgana, Hio, Seulle, All In, Captain Nikos, Florida, Karma, Mohammad Bhar ve Oxygono olarak açıklandı.

En öndeki geminin Gazze’ye uzaklığı ise, yaklaşık 70 km (40 deniz mili) olarak görünüyor.

BİR GEMİ ABLUKAYI DELDİ!

Öte yandan İsrail'in tüm müdahalelerine rağmen 'Mikeno' adlı geminin ablukayı delerek, Gazze kara sularına girdiği kaydedildi. Mikeno adlı geminin, Gazze kıyılarına sadece 15 kilometre kadar uzaklıkta olduğu belirtildi.

SUMUD FİLOSU'NDA KİMLER VAR?

Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu yaptığı açıklamada Gazze'ye giden Sirius, Alma, Spectre, Huga_A, Deir Yassine_A ve Grande Blue gemilerinden 25 Türk aktivistin alıkoyduğu belirtmişti. Alıkonulan Türk aktivist sayısı 30 oldu.

İşte, isimleri:

Fikret Kantoğlu, Abdülaziz Yalçın, Davut Taşkıran, Zeynep Tekocak, Metehan Sarı, Hüseyin Şuayip Ordu, Onur Murat Tolgu, Semih Şener, Osman Çetinkaya, Sümeyra Akdeniz Ordu, Abdülmecit Bahçıvan, Mustafa Muhammed Çakmakçı, Mehmet Sait Direkçi, Fatih Özsöz, Tevfik Yıldız, Bekir Turunç, Mesut Çakar, Müslim Ziyali, Sümeyye Polat, Semanur Sönmez Yaman, Evren Aka, Muhammed Emin Yıldırım, Umut Akdağ, Abdullah Gündem, Halil Rıfat Çanakçı, Haşmet Yazıcı, Ersin Çelik, Mehmet Sait Direkçi, Yaşar Yavuz, Abdussamed Turan