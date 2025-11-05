Yılın en büyük ve parlak Dolunayı için geri sayım başladı. Peki, Süper Ay ne zaman, saat kaçta ve nereden görülecek? Süper Ay Türkiye'den izlenecek mi?

SÜPER AY NEDİR?

Ay Dolunay evresinde Dünya'ya en yakın konumda olduğunda Süper Ay olur. Ay'ın normalden yüzde 7-14 daha büyük ve yüzde 30'a kadar daha parlak olduğu halinin Süper Ay olarak ifade edildiği açıklandı.

Bu süreçte Dünya'dan bakıldığında Ay, görünen boyutunun normalden biraz daha büyüktür.

SÜPER AY NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ?

Süper Ay (Kasım Dolunayı) 5 Kasım saat 16:19’da gerçekleşecek. Dolunay bu sürede tam fazına ulaşacak. Süper Ay Dünya'ya en yakın konumda olacağı için normalden daha büyük ve parlak görünecek.

Gündüz saatlerine denk geldiği için Türkiye'de gün batımından sonra Süper Ay'ı gözlemlemek mümkün hale gelecek. Gökyüzünün açık, hava koşullarının uygun olduğu ve şehir ışıklarından uzak alanlarda Süper Ay görülebilecek.