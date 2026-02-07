Super Bowl’da Bad Bunny krizi: Trump 'saçmalık' dedi, muhafazakarlar ayaklandı!

ABD’nin en büyük spor etkinliği olan Amerikan Futbolu Ligi (NFL) şampiyonluk maçı Super Bowl, bu yıl sadece sporla değil, devasa bir siyasi tartışmayla gündemde. Seattle Seahawks ve New England Patriots’ın kupa mücadelesi vereceği gecenin devre arası gösterisinde sahne alacak olan Porto Rikolu dünya yıldızı Bad Bunny, ABD’deki muhafazakar kanadın hedefi haline geldi.

TRUMP’TAN SERT TEPKİ: "SAÇMALIK"



Spotify’da dünya listelerini altüst eden ve şarkılarını ağırlıklı olarak İspanyolca seslendiren Bad Bunny’nin seçilmesi, Cumhuriyetçi kanatta infial yarattı. Eski ABD Başkanı Donald Trump, bu tercihi "saçmalık" olarak nitelendirirken; Temsilciler Meclisi Başkanı kararı "korkunç bir tercih" sözleriyle eleştirdi. Muhafazakâr gençlik örgütü Turning Point USA ise gösteri sırasında "All American" adıyla bir karşı protesto düzenleyeceğini açıkladı.

GRAMMY’DEKİ "ICE" ÇIKIŞI UNUTULMADI



Bad Bunny’nin hedef tahtasına oturtulmasının arkasında, sanatçının Trump yönetiminin göçmenlik politikalarına karşı sergilediği net duruş yatıyor. Geçtiğimiz hafta Grammy Ödül Töreni’nde "Yılın Albümü" ödülünü alırken ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimine tepki gösteren sanatçı, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Vahşi değiliz, hayvan değiliz, yabancı değiliz. Biz insanız ve Amerikalıyız!"

YILDIZ İSİMDEN CEVAP: "TEMA BİRLİK VE İYİLEŞME"



Hakkındaki tartışmalara perşembe günü düzenlediği basın toplantısında yanıt veren 31 yaşındaki yıldız, performansının odağında "birlik" ve "iyileşme" temalarının olacağını vurguladı. Eleştirilere rağmen geri adım atmayan Bad Bunny, "Dünyanın bu pazar mutlu olacağını biliyorum. Herkes dans edecek ve iyi vakit geçirecek" dedi.