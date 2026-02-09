Super Bowl’da Bad Bunny rüzgarı: Porto Riko sokakları dünya sahnesinde!

Spor dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olan Super Bowl, 2026 yılında Apple Music’in ana sponsorluğunda gerçekleşen dev bir sanat olayına ev sahipliği yaptı. Latin müziğinin zirvedeki ismi Bad Bunny, hazırladığı konseptle devre arası şovunu adeta bir karnaval alanına çevirdi.





PORTO RİKO RUHU SAHNEDE

"Dünya dans edecek" sloganıyla kurgulanan performans, sadece müzikle değil, sahne tasarımıyla da büyük yankı uyandırdı. Porto Riko’nun yerel dokusunu yansıtan berber dükkanları, küçük işletmeler ve mahalle evlerinden oluşan set tasarımı, izleyicileri Karayipler'in kalbine götürdü. Kendi şarkılarından oluşan bir seçki (medley) sunan ünlü sanatçı, bu performansıyla 100 milyonu aşkın ekran başındaki izleyiciyi büyüledi.

YILDIZLAR GEÇİDİ

Şovun en büyük sürprizleri ise sahneye çıkan konuk sanatçılar oldu. Pop müziğin ikonik ismi Lady Gaga ve Latin müziğinin efsanesi Ricky Martin, Bad Bunny ile sergiledikleri düetlerle stadyumdaki coşkuyu zirveye taşıdı.





Performansın en dikkat çekici anlarından biri ise sahnede gerçek bir düğün töreninin canlandırılmasıydı.



Bu dev partiye Hollywood yıldızları Pedro Pascal ve Jessica Alba da eşlik ederek şova sinematik bir boyut kazandırdı.

MODA VE KÜLTÜRÜN BULUŞMA NOKTASI

Müzik dünyasında büyük yankı uyandıran bu performans, moda eleştirmenlerinden de tam not aldı. Porto Riko'nun kültürel mirasını modern bir estetikle birleştiren Bad Bunny, Super Bowl tarihinin en renkli ve en çok izlenen şovlarından birine imza atarak adını tarihe yazdı.