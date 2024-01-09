Yayınlanma: 09.01.2024 - 16:09

Güncelleme: 09.01.2024 - 16:09

Eserleri 18 farklı dile çevrilen şair ve yazar Süreyya Berfe yaşamını yitirdi. Berfe'nin vefat haberini sosyal medyada edebiyat dünyasından arkadaşları duyurdu. Peki, Süreyya Berfe kimdir? Süreyya Berfe neden öldü? Süreyya Berfe kitapları neler?

SÜREYYA BERFE KİMDİR?

Şair ve yazar Süreyya Berfe 27 Ocak 1943 tarihinde İstanbul'da doğdu. İki yıl İstanbul Üniversitesi Fakültesinde, dört yıl da Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde okudu. Yayınevleri ve reklam şirketlerinde çalıştı. Emekli olduktan sonra Foça’ya (İzmir) yerleşti. kitaplarilkin Düzlem (1963), sonra Zeren, Türk Dili, Yeni Dergi, Oluşum, Milliyet Sanat, Varlık, Gösteri gibi dergi ve gazetelerinde yayımlandı. 1969 yılında, İkinci Yeni şiir hareketine karşı çıkan ve toplumcu şiiri savunan bir manifesto yayımlayan dört şairden oldu. Şiirlerinin yanında şairler ve şiir sanatı üzerine yazılar da yazdı.

Şiir yayımlamaya Süreyya Kanıpak imzasıyla başlamıştı. İlk döneminde yurt insanının sorunlarından yola çıkan toplumcu-gerçekçi şiirler yazdı. Sonraki döneminde ise insanın ve doğanın türlü durumları üstüne çok katmanlı anlam derinlikleri olan bir şiire yöneldi. Düzyazının sınırlarında gezinen, yalın, arı gereçlerden oluşmuş humoru önceleyen bir şiir diline ulaştı. Türk şiirinde kendisine oldukça özgün bir yer edindi.

SÜREYYA BERFE ÖDÜLLERİ

1966'da Kasaba adlı şiiriyle Türkiye Millî Talebe Federasyonu Kültür Yarışmasında birincilik kazandı. Şiir Çalışmaları adlı kitabıyla 1992 Cemal Süreya Şiir Ödülünü, Nâbiga adlı kitabıyla 2002 Behçet Necatigil Şiir Ödülünü aldı.

Kitapları

Gün Ola…

Savrulan

Hayat ile Şiir

Ufkun Dışında

Şiir Çalışmaları

Ruhumun

Kalfa

Seçme Şiirler

Nâbiga

Seni Seviyorum

Foklar Söyledi Ben Yazdım

Çıkrık

Kalfa - Toplu Şiirler

Yavaş Yavaş Bilemiyorum

Çocuk kitapları

İlkokullar İçin Matematik

Çocukça

Eksik Alfabe