Süreyya Serdengeçti'nin ölüm haberinin ardından 2001-2006 yıllarında TCMB Başkanlığı görevinde bulunan Serdengeçti'nin hayatı araştırılıyor. Peki, Süreyya Serdengeçti kimdir? Süreyya Serdengeçti öldü mü?

SÜREYYA SERDENGEÇTİ KİMDİR?

Süreyya Serdengeçti 1952 yılında İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da Mahmutpaşa İlkokulu ve Galatasaray Lisesinde sürdüren Serdengeçti, 1979 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat bölümünü bitirdi.

1980 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Merkez Bankası) Dış Borç Erteleme Bölümünde göreve başladı, 1982'den itibaren Döviz İşlemleri Müdürlüğünde görev aldı. 1984-86 yılları arasında ABD Vanderbilt Üniversitesi Ekonomi bölümünde yüksek lisans yaptı.

Mayıs 1996 tarihinde Piyasalar Genel Müdürü oldu. Uluslararası rezerv yönetimi, döviz kuru ve müdahaleleri, bankalararası para piyasası, açık piyasa işlemleri, Hazine ihaleleri sorumluluk alanlarıydı.

Serdengeçti, 14 Mart 2001 tarihinde Merkez Bankası Başkanlığına atandı. Görev süresi 14 Mart 2006'da doldu.

SÜREYYA SERDENGEÇTİ ÖLDÜ MÜ?

Süreyya Serdengeçti hayatını kaybetti.

TCMB'nin X hesabından yapılan paylaşımda, "2001-2006 yıllarında Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapan Sayın Süreyya Serdengeçti'nin vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.