Sürüldüğünde dişleri beyazlatıyor. Diş taşlarını anında silip süpürüyor

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 23:26

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 23:26

Diş bakımı her insan için çok önemlidir. Ancak fazla kafein ve sigara tüketimi dişlerin zarar görmesine sebep olmaktadır. Düzenli diş bakımı yapılmadığında ise diş plağı oluşabilir. Dişçiye gitmeden evde diş plaklarından kurtulmak istiyorsanız, sizler için sıraladığımız tarifleri evde kolaylıkla uygulayabilirsiniz.

İşte bilmeniz gerekenler

Portakal kabuğu yöntemi

Portakal yedikten sonra dişlerinize portakalın kabuğu sürtün. Portakal kabuğu diş minesini temizlemenin kolay bir yoludur. Portakal kabuğu, dişleri beyazlatır, lekeleri önlemeye ve bakterilerle savaşmaya yardımcı olur. Birkaç dakika dişlerinizi ovuşturun ve su ile durulayın.

Karbonatla diş beyazlatma yöntemi

Karbonat diş fırçanızla direk kullanabileceğiniz bir yöntemdir. 1 çorba kaşığı tuz ve 1 çorba kaşığı karbonatı ıslak diş fırçanıza dökün ve dişlerinizi her zaman fırçaladığınız şekilde fırçalayın.

Diş maskesi

C vitamini içeren meyve ve sebzeler dişleriniz için plak önlemenin hızlı ve kolay bir yoludur. Domates, çilek ve portakalı ezip dişlerinize koyun, 5 dakika bekletip durulayın. Bu ağzınızdaki bakterileri öldürmeye yardımcı olur ve nefesinizi tazeler.

Sürmek bile yetiyor. Susam taneleri

Haber7'de yer alan bilgilere göre; Bir avuç susamı birkaç dakika boyunca çiğneyerek dişlerinizi temizleyebilir ve diş plaklarınızı çıkarabilirsiniz, çiğnedikten sonra susamları yutmayın geri çıkartın.