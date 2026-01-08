Sürveyanlık mesleği, bazen sürveyans terimi ile karıştırılabilmektedir. Ancak bu iki kavram farklı anlamlara gelir. Peki, Sürveyan nedir, ne demek? Sürveyan ne iş yapar?

SÜRVEYAN NEDİR, NE DEMEK?

Sürveyanlık mesleği, teknik alanlarda, özellikle inşaat, demiryolu, madencilik ve harita sektörlerinde kritik bir rol oynayan, denetim, kontrol ve ölçüm işlerinden sorumlu uzmanları ifade eder. Kelime anlamı itibarıyla "denetleyici" veya "gözetmen" işlevini üstlenen sürveyanlar, projelerin belirlenen standartlara, teknik şartnamelere ve iş güvenliği kurallarına uygun ilerlemesini sağlayan kilit figürlerdir.

SÜRVEYAN NE İŞ YAPAR? GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Sürveyanların görev ve sorumlulukları, çalıştıkları sektöre ve projenin niteliğine göre değişiklik göstermekle birlikte, temel olarak teknik denetim ve koordinasyon üzerine kuruludur. Bu profesyoneller, inşaat sahalarında işlerin fen, sanat ve sağlık kurallarına uygunluğunu titizlikle denetlerler. Mühendis ve mimarlara ölçüm işlerinde ve gerekli ekipmanların sağlanmasında destek olurlar. Ayrıca, çalışanların iş güvenliği prosedürlerine riayet edip etmediğini kontrol ederek üst yönetime raporlama yaparlar.

SÜRVEYAN NASIL OLUNUR?

Sürveyan olabilmek için genellikle en az lise mezunu olmak gerekmektedir. Meslek liselerinin inşaat teknolojisi, harita-kadastro gibi bölümlerinden mezuniyet, bu alanda kariyer yapmak isteyenler için önemli bir avantaj sağlar. Eğitimin yanı sıra, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan sürveyanlık kurslarını başarıyla tamamlayarak sertifika veya ustalık belgesi almak da mesleğe adım atmanın temel şartlarındandır. Üniversite düzeyinde ise İnşaat (Meslek Yüksekokulu), İşletme veya Elektrik (Meslek Yüksekokulu) gibi bölümlerden mezun olanlar da sürveyan pozisyonlarında istihdam edilebilmektedir.