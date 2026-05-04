Survivor 2026'da korkutan anlar: Bayhan kanlar içinde hastaneye kaldırıldı

Survivor 2026’nın yeni bölüm fragmanında yarışmacı Bayhan’ın kanlar içinde kaldığı ve acil olarak hastaneye kaldırıldığı görüldü. Acun Ilıcalı’nın “Kanaması durmadı” sözleri endişeyi artırdı.

Yayınlanan fragmanda Bayhan’ın kanlar içinde yerde kaldığı ve ekipler tarafından hızla müdahale edilerek hastaneye kaldırıldığı görüldü. Görüntüler, yarışmanın seyrine ilişkin soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

ILICALI: "BAYHAN HEPİMİZİ KORKUTTU"

Ada Konseyi’nde konuşan Acun Ilıcalı, Bayhan’ın sağlık durumuna ilişkin, “Şu anda bizim için bir numaralı konu Bayhan. Bayhan’ı gözetim altına alıyoruz, kanaması durmadı. Bayhan hepimizi korkuttu” ifadelerini kullandı.

Yarışmacılardan Nobre ise olay anına tanıklık ettiğini belirterek, “Ben korktum, bir anda düştü ve hiçbir güç de yok. Her yer kan…” sözleriyle yaşanan paniği aktardı.