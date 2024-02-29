Survivor All Star 2024 eleme adayları belli oldu! Survivor ödül oyununu kim kazandı?

Yayınlanma: 29.02.2024 - 00:43

Güncelleme: 29.02.2024 - 00:43

28 Şubat Çarşamba günü yayınlanan bölümde haftanın eleme adayları netleşti. Yarışmacılar, mücadele dolu günlerin ardından önemli bir eleme aşamasına gelmiş durumda. Kimin eleneceği ve kimin hayatta kalacağı ise izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Survivor All Star 2024, izleyicilere unutulmaz bir yarışma deneyimi yaşatmaya devam ediyor. Heyecan dolu anlar, stratejik hamleler ve sürpriz gelişmelerle dolu bu sezon, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Peki ödül oyununu kim kazandı? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR İLK İLETİŞİM ÖDÜLÜ OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star'da sezonun ilk iletişim ödülü oyunu gerçekleşti. Kadınlar parkurunda kazanan Mavi takım olurken erkek parkurunda son saatlere girildi.

Son parkurda Sercan ve Ogeday karşı karşıya geldi. Ogeday'ın sembolleri önce düşürmesiyle kazanan MACİ TAKIM oldu. Böylelikle ilk iletişim ödülü oyununun kazananı mavi takım oldu. Ödülü kazanan mavi takım instagram canlı yayınlarını açacak. Takipçileri yarışmacıların instagram adreslerinden takip edebilecekler.

SEMA AYDEMİR DİSKALİFİYE OLDU, SON KEZ KARDEŞİ SEDA İLE GÖRÜŞTÜ!

Sema Aydemir, Pınar ile yaşadığı fiziksel temaslı kavgasında ortalık birbirine girmişti. Sema yeni gelmesine rağmen Survivor'dan diskalifiye edildi. Son kez kardeşi Seda ile görüşen Sema gözyaşlarına hakim olamadı.

SURVİVOR 4. VE SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın son eleme adayı Aleyna oldu.

SURVİVOR'DA 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Salı akşamı gerçekleşen dokunulmazlığın ardından eleme adayı seçilememişti. Sema ve Pınar'ın kavgası nedeniyle acil durum konseyi toplanmıştı. Bu nedenle eleme adayı bu akşam gerçekleşti. Haftanın 3. eleme adayı Gizem oldu.

SURVİVOR HAFTANIN 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım ada konseyinde eleme adayını belirledi. Haftanın 2. eleme adayı kırmızı takımdan Pınar oldu.

SURVİVOR HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

24 Şubat Cumartesi günü kaybedilen dokunulmazlık sonrası mavi takımdan potaya giden haftanın ilk eleme adayı Begüm oldu.