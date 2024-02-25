Survivor All Star'da gerginlik çıktı: 'Hadi oynatın lan oynamıyorum'
Olaylı geçen Survivor All Star 2024'ün son bölümünde yine gerginlik çıktı. Merve ve Nagihan'ın tansiyonu yükselten kavgası ekranlara yansıdı.
TV8'in sevilen yarışma programı Survivor All Star yine heyecanlı bir bölümle izleyicilerin karşısına çıktı. İki takım dokunulmazlık oyunu parkuruna çıktı. Oyunun ödülü ise mac and cheese oldu. Yarışmaya başlamadan önce ise program yine gergin anlara sahne oldu.
Merve ile Nagihan arasında oyun alanında eşleşme konusunda tartışma çıktı.
Eşlemeler yapıldıktan sonra Merve'nin "alaycı" gülüşüne takılan Nagihan kendini tutamadı ve "insanın motivasyonunu yere indirme" dedi.
Merve, Özgür ile oynamayacağını söyleyerek "Hadi oynatın lan oynamıyorum" dedi.
"Ben başkalarına benzemem" sözleriyle ikili gittikçe birbirine yakınlaşırken Nagihan'ın "Gel ağzıma gir" demesi tartışmayı daha da alevlendirdi.
Yarışmacılar ikilinin arasına girmek zorunda kaldı.
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