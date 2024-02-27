Survivor All Star 2024'te eleme adayı kim oldu? İşte düelloya çıkacak olan isim...

Survivor 2024 All Star'da bu akşam eleme adayına gidecek bir isim daha belirlendi. Hafta boyunca potaya giden isimler düelloda kozlarını paylaşacak. Peki Survivor All Star 2024'te eleme adayı kim oldu? İşte düelloya çıkacak olan isim...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.02.2024 - 23:53
Survivor All Star 2024'te eleme adayı kim oldu? İşte düelloya çıkacak olan isim...
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Survivor 2024 All Star'da heyecan dolu bir gece daha geride kaldı. 27 Şubat Salı akşamının ardından eleme potasına gidecek bir isim daha belirlendi. Hafta boyunca potaya giden isimler düelloda kozlarını paylaşacak. Mavi takım dokunulmazlık oyununu kazandı ve Kırmızı takımda eleme potasına giden kadın yarışmacı belli oldu. Peki, Survivor All Star 2024'te eleme adayı kim oldu? İşte düelloya çıkacak olan isim...

SURVIVOR ALL STAR 2024'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da ismi en çok yazılan isimler Aleyna, Nefise ve Merve oldu. En fazla oyu alarak eleme düeollasına çıkacak isim Aleyna Kalaycıoğlu oldu.


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