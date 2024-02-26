Yayınlanma: 26.02.2024 - 01:12

Güncelleme: 26.02.2024 - 01:14

Survivor 2024 All Star'da heyecan dolu bir gece daha geride kaldı. 25 Şubat Pazar akşamının ardından eleme potasına gidecek bir isim daha belirlendi. Hafta boyunca potaya giden isimler düelloda kozlarını paylaşacak. Mavi takım dokunulmazlık oyununu kazandı ve Kırmızı takımda eleme potasına giden kadın yarışmacı belli oldu. Peki Survivor All Star 2024'te eleme adayı kim oldu? İşte düelloya çıkacak olan isim...

SURVIVOR ALL STAR 2024'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da ismi en çok yazılan isimler Gizem, Nefise, Sema ve Pınar oldu.

Acun Ilıcalı eleme potasına kimin gideceğini açıkladı.

7 oy alan Pınar eleme potasına giden diğer isim oldu. Eleme potasındaki isimler Aysu, Begüm ve Pınar olarak açıklandı ve iki isim daha potaya eklenecek.

ELEME POTASINA GİREN PINAR ŞUNLARI SÖYLEDİ:

"Acun bey habercilikte bir söz vardır ya bir köpek insanı ısırırsa bir haber değeri yoktur, bir insan köpeği ısırırsa haber değeri olur. Ben üçüncü kez potaya giriyorum ve bunda haber değeri görmüyorum. Meyve veren ağaca benzetiyorken kendimi 2 ayı aşkın süredir yapılan algılarla bırakın meyveyi oksijen verisi kalmayan kuruyan ağaca benzemeye başladım. Yazıldım için değil, bana bu isteksizliği yaşatan bir grup insanla hapsolduğum için üzgünüm. Düellolara girmeye çıkmaya devam ta ki çıkamayana kadar. Dünyanın sonu mu hayır değil. Söyleyeceklerim bu kadar, Begümcüm geldim. İki kişiyi daha bekliyoruz. Hakkımızda hayırlısı."