Survivor'un favori ismi diskalifiye oldu: 'Kararın böyle olacağını biliyordum...'

Survivor All Star'da acil durum konseyinde beklenmeyen bir karar Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. All Star'ın favori isimlerinden biri beklenmeyen bir kavga sonucunda diskalifiye oldu...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.02.2024 - 00:47
Survivor'un favori ismi diskalifiye oldu: 'Kararın böyle olacağını biliyordum...'
Abone Ol google-news

Dün yayımlanan bölüme Sema ve Pınar'ın kavgası damga vurmuştu. Pınar ve birkaç hafta önce kırmızı takıma dahil olan favori isimlerden Sema arasında büyük bir kavga yaşandı. Kavganın sadece kısa bir bölümü ekranlarda paylaşıldı. İkili arasındaki kavga akşam saatlerinde gerçekleşti. Takım arkadaşları Sema ve Pınar'ı ayırmakta güçlük çekti. 

ACİL DURUM KONSEYİNDE ACUN ILICALI AÇIKLADI

Dokunulmazlık oyununun ardından Acun Ilıcalı, acil durum konseyinde Sema ile bir araya geldi. Acun Ilıcalı, Sema'nın davranışının kabul edilemez olduğunu söyledi. Böylece Sema'nın diskalifiye olduğunu açıkladı. 

Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklama:

Sen bana göre örnek bir annesin, hayatı tek hareketten değil geneliğiyle değerlendirmekten yanayım her zaman. Öyle fevri bir olaydan bir yere varmak benim için her zaman insanı yanlışlara götürür. Senin karakterinle ilgili bir değerlendirme asla değil bu ancak yaşanan bu olay bizim yarışmamızın çizgisinin çok dışına taştığı için bir karar vermek zorundayız ve bu karara göre Sema seni maalesef Survivor 2024'ten ayırmak zorundayız.



diskalifiye haberleri survivor haberleri Survivor 2024 haberleri Sema Aydemir haberleri

İlgili Haberler

Survivor All Star'da gerginlik çıktı: 'Hadi oynatın lan oynamıyorum'

Survivor All Star'da gerginlik çıktı: 'Hadi oynatın lan oynamıyorum'
Survivor All Star'dan ayrılan Turabi'den korkutan haber

Survivor All Star'dan ayrılan Turabi'den korkutan haber
Survivor All Star'da kaos çıktı! 3 kavga birden başladı, ortalık karıştı! Bir yarışmacının dişi kırıldı...

Survivor All Star'da kaos çıktı! 3 kavga birden başladı, ortalık karıştı! Bir yarışmacının dişi kırıldı...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ancelotti maç sonrası açıkladı: Arda Güler'in büyük talihsizliği

Ancelotti maç sonrası açıkladı: Arda Güler'in büyük talihsizliği
Bahçeli’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sürpriz doğum günü hediyesi

Bahçeli’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sürpriz doğum günü hediyesi
İnci Taneleri'yle ilgili şaşırtan 'ramazan' kararı: Dilber dansı olmayacak!

İnci Taneleri'yle ilgili şaşırtan 'ramazan' kararı: Dilber dansı olmayacak!
Aşk Hormonu Alzheimer’ı tedavi edebilir

Aşk Hormonu Alzheimer’ı tedavi edebilir
Ünlü oyuncu Tolga Savacı hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Tolga Savacı hayatını kaybetti
Apple, Microsoft Bing’i mi satın alıyor?

Apple, Microsoft Bing’i mi satın alıyor?
Seri 3 maça çıktı: Trezeguet atıyor, Trabzonspor kazanıyor! Trabzonspor 1-0 Adana Demirspor

Seri 3 maça çıktı: Trezeguet atıyor, Trabzonspor kazanıyor! Trabzonspor 1-0 Adana Demirspor
Puan silme cezası alan Everton’a iyi haber… Premier Lig puan durumu değişti!

Puan silme cezası alan Everton’a iyi haber… Premier Lig puan durumu değişti!