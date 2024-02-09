Yayınlanma: 09.02.2024 - 10:14

Güncelleme: 09.02.2024 - 10:14

Survivor All Star'da yarışan ve adaya 9 Şubat 2024 tarihinde veda eden Ersin Korkut'un kim olduğu merak ediliyor. Çok Güzel Hareketler bunlar yarışmasında adını duyuran Ersin Korkut'un yaşamı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor All Star yarışmacısı Ersin Korkut kimdir? Ersin Korkut kaç yaşında, nereli?

ERSİN KORKUT KİMDİR?

Ersin Korkut sinemacı Yılmaz Erdoğan'ın desteğiyle oyunculuğa adımını attı. İstanbul'a gelmeden önce Hakkâri'de taksi şoförlüğü yapmış ardından İstanbul'da bir pizzacıda bulaşıkçı olarak çalışmıştır. Kendi ayakları üzerinde durmak isteyen Ersin Korkut İstanbul'da hiçbir tanıdığını aramamış ancak bir gün, kuzeninin Merter'de bir pizzacıda çalıştığını duyan Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut'u bulmuş ve Beşiktaş Kültür Merkezi'nde yanına, çalışması için çağırmıştır. 2000 yılında BKM'nin çeşitli birimlerinde görev almaya başladı. Bana Bir Şeyhler Oluyor adlı tiyatro oyununun arka kadrosunda çalışırken, oyunda kendisi için uygun bir rol fark etti. Oyunda oynamak isteyen Ersin Korkut rolü kaptı. Daha sonra Cem Yılmaz ile birlikte Doritos reklamlarında rol almış; canlandırdığı rollerdeki ilginç şivesi ve rol aldığı reklamdaki "Doktor bu ne?" repliği ile tanınmıştır. BKM bünyesinde hazırlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı televizyon programında yer aldı.

Son olarak, 16 Şubat 2020 tarihinde yayımlanmaya başlayan Survivor 2020 yarışmasında yer aldı, 12 Mayıs 2020 tarihinde sakatlığı nedeniyle yarışmadan çekildiğini duyurdu. 2024 yılında Survivor All Star'da yarışan Ersin Korkut 4. haftada adaya veda eden isim oldu.

ERSİN KORKUT HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2005 - Organize İşler

2007 - Kutsal Damacana

2009 - Neşeli Hayat

2011 - Kutsal Damacana: Dracoola

2014 - Patron Mutlu Son İstiyor

2015 - İçimdeki Ses

2016 - Ekşi Elmalar

2017 - Kolonya Cumhuriyeti

2019 - Organize İşler Sazan Sarmalı

2020 - Feride

2022 - Şimdi Yandık

2022 - Kutsal Damacana 4

2023 - Kalp Estetiği

ERSİN KORKUT HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2006 - Bir Demet Tiyatro

2008 - Çok Güzel Hareketler Bunlar

2010 - Çocuklar Duymasın

2011 - Alemin Kıralı

2013-2014 - Galip Derviş

2015 - Bana Baba Dedi Rafet

2016 - 3G - Geldim Gördüm Güldüm Show

2017 - Dostlar Mahallesi

2020 - Çok Güzel Hareketler 2

2022 - Şarkılar Bizi Söyler