Rakibinden sadece bir puan alabildi! Survivor'da adaya veda eden isim...

Yayınlanma: 09.02.2024 - 09:54

Güncelleme: 09.02.2024 - 09:54

Survivor Allstar'da kırmızı takım yarışmacılarından Kardeniz'in vedasının ardından takımlar büyük bir heyecanla yeni haftaya başladı. Yapılan acil durum konseyinin ardından yeni isimler dahil olurken takımlar arasında transferler de yapıldı. Büyük değişikliklerin yaşandığı haftada eleme oyunu da geride kaldı. Böylece eleme potasında yer alan bir isim adaya veda etti... Peki, Survivor'da kim elendi?

SURVİVOR'DA KADROYA KİMLER DAHİL OLDU?

Acun Ilıcalı, Mavi takımda yarışan Nefise'nin kırmızı takıma, kırmızı takımda yarışan Yağmur'un ise Mavi takıma geçtiğini açıkladı. Survivor şampiyonlarından Nihat kadroya dahil olmuş olsa da ilk oyununun ardından sakatlanarak hastaneye kaldırıldı.

SURVIVOR ALLSTAR'DA HAFTANIN İLK DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAYBETTİ?

Dokunulmazlık oyununda kazanan Kırmızı takım oldu. Mavi takım geçen hafta yenilgisiz ilerlerken dört dokunulmazlık oyunundan ikisini kaybetmişti. Mavi takım bu haftaya da mağlubiyetle başladı.

İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Mavi takımın kaybettiği oyunda ilk eleme adayı da belli oldu. Mavi takımda elenme adayı Yaman oldu.

SURVIVOR ALLSTAR'DA HAFTANIN İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yarışmacılar 4 şubat akşamı haftanın ikinci dokunulmazlık oyununa çıktı. Oyununn kazananı ise mavi takım oldu.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ikinci eleme adayı kırmızı takımdan Ersin oldu.

SURVIVOR'DA ÜÇÜNCÜ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAYBETTİ?

Oynanan iki dokunulmazlık oyununun ardından her iki takımdan da birer yarışmacı eleme potasına dahil oldu. Üçüncü oyunda kazanan taraf yeniden mavi takım oldu.

YUNUS EMRE VE MUSTAFA KEMAL NEDEN KAVGA ETTİ?

Oynanan dokunulmazlık oyunun ardından Merve, Mustafa Kemal ile aralarında olan konuşmayı konseyde açıklamak istedi. Mustafa Kemal'in sık sık araya girerek Merve'nin yalan söylediğini iddia etmesi üzerine kırmızı takımda sinirler gerildi. Bunun ardından olaya Yunus Emre dahil oldu. Yunus Emre, Merve'nin doğruları söylediğini Yunus Emre ve Mustafa Kemal arasındaki gerginlik daha da arttı. Bunun üzerin Acun Ilıcalı konseye ara vermek zorunda kaldı.

ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star'da gergin geçen elemenin ardından potaya giren üçüncü isim 7 oyla Mustafa Kemal oldu.

HAFTANIN SON DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın son dokunulmazlık oyunu geride kaldı. Geçen haftalardan eleme adayı olan Sercan ve Bozok'a ek olarak bu hafta potaya giren Mustafa Kemal ve Ersin kırmızı takımın eleme adayları olarak belirlendi. Mavi takımdan potaya giren tek isim ise Yaman.

Haftanın son dokunulmazlık oyununun kazananı 12 - 9 skorla mavi takım oldu.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da son eleme adayının belli olacağı konseyde kırmızı takım arasında yaşanan kavga nedeniyle Acun Ilıcalı konseyi terk etti. Son eleme adayı belli olmadı.

DÜELLOLARIN KAZANANLARI KİM OLDU?

Düellolarda Yunus Emre - Yaman, Mustafa Kemal - Ersin ve Bozok - Sercan yarıştı. İlk düellarda kazananlar Yunus Emre ve Mustafa Kemal olunca ikinci turda Yaman ve Ersin yarıştı. Kazanan Yaman oldu. Böylece iki hafta önce eleme adayları olarak belirlenen isimlerden Sercan ve Bozok'un düellosu yapıldı. Kazan Sercan oldu. Finalde Ersin ve Bozok yarıştı. Bu yarışmanın ardından kazanan Bozok oldu.

Ersin adaya veda eden isim oldu...