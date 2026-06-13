Cumhuriyet Gazetesi Logo
Survivor'da 2. finalist kim oldu? 13 Haziran Cumartesi Survivor neden yok?

Survivor'da 2. finalist kim oldu? 13 Haziran Cumartesi Survivor neden yok?

13.06.2026 22:57:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Survivor'da 2. finalist kim oldu? 13 Haziran Cumartesi Survivor neden yok?

Survivor 2026'da büyük final için nefesler tutuldu! İlk finalistin Mert Nobre olmasının ardından gözler 13 Haziran Cumartesi akşamına çevrilmişti. Ancak yayın akışındaki sürpriz değişiklik, izleyicileri ekran başında merakta bıraktı. Peki, Survivor neden yok? Yeni bölüm ne zaman?

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

TV8'de yayımlanan, yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın üstlendiği fenomen yarışma programı Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler sezonunda büyük finale doğru geri sayım hız kesmeden devam ediyor. İstanbul'da gerçekleşecek olan dev şampiyonluk gecesi için heyecan doruktayken, yarışmanın sıkı takipçileri "Survivor 13 Haziran 2026 günkü bölümünde neler yaşandı?" ve "Survivor ikinci finalist kim oldu?" sorularının yanıtlarını arıyor.

SURVİVOR NEDEN YOK?

13 Haziran akşamı ekranda yeni bölüm yayınlanmadığı için Survivor 2026'da ikinci finalist henüz belli olmadı. İkinci finalisti belirleyecek olan o kritik, nefesleri kesecek bireysel dokunulmazlık oyununun, 15 Haziran Pazartesi akşamı saat 20.00'de yayınlanacak olan yeni bölümde oynanması bekleniyor.

İLK FİNALİST KİM?

12 Haziran Cuma akşamı oynanan bireysel dokunulmazlık ve final eşleşmesinde, atışlardaki yüksek başarısıyla dikkat çeken Mert Nobre, rakibi Nefise'yi yenerek İstanbul biletini cebine koyan ilk isim olmuştu.

SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?

 Yarışmanın bu sezonki final bölümleri 17, 18 ve 19 Haziran 2026 tarihlerinde ekrana gelecek.

İlgili Konular: #survivor #TV8 #Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026