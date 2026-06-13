Survivor'da 2. finalist kim oldu? 13 Haziran Cumartesi Survivor neden yok?

TV8'de yayımlanan, yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın üstlendiği fenomen yarışma programı Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler sezonunda büyük finale doğru geri sayım hız kesmeden devam ediyor. İstanbul'da gerçekleşecek olan dev şampiyonluk gecesi için heyecan doruktayken, yarışmanın sıkı takipçileri "Survivor 13 Haziran 2026 günkü bölümünde neler yaşandı?" ve "Survivor ikinci finalist kim oldu?" sorularının yanıtlarını arıyor.

SURVİVOR NEDEN YOK?

13 Haziran akşamı ekranda yeni bölüm yayınlanmadığı için Survivor 2026'da ikinci finalist henüz belli olmadı. İkinci finalisti belirleyecek olan o kritik, nefesleri kesecek bireysel dokunulmazlık oyununun, 15 Haziran Pazartesi akşamı saat 20.00'de yayınlanacak olan yeni bölümde oynanması bekleniyor.

İLK FİNALİST KİM?

12 Haziran Cuma akşamı oynanan bireysel dokunulmazlık ve final eşleşmesinde, atışlardaki yüksek başarısıyla dikkat çeken Mert Nobre, rakibi Nefise'yi yenerek İstanbul biletini cebine koyan ilk isim olmuştu.

SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?

Yarışmanın bu sezonki final bölümleri 17, 18 ve 19 Haziran 2026 tarihlerinde ekrana gelecek.