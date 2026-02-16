Cumhuriyet Gazetesi Logo
16.02.2026 23:35:00
Survivor'da mavi ve kırmızı takım, haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geliyor. Tansiyonun her geçen gün arttığı yarışmada, dokunulmazlığı kaybeden takım gecenin sonunda eleme potasına gidecek ilk yarışmacıyı oylama sonucunda belirleyecek. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 16 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Eleme gecesinde hatırlanacağı gibi Meryem adaya veda eden isim olmuştu. Survivor'un yeni bölümünde ise takımlar, dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadelenin içine girecek. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 16 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım Kırmızı Takım oldu. 

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de haftanın ilk eleme adayı Engincan oldu.

SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?

Survivor'da adaya veda eden son yarışmacı Meryem oldu.

