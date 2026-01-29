Ünlüler ve Gönüllüler takımlarının karşılaştığı haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda tempolu ve çekişmeli anlar yaşandı. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 29 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?

29 OCAK SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da oynanan dokunulmazlık oyununu Gönülüller kazandı.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Ünlüler ve Gönüllüler arasında bu haftanın eleme potasına girecek ilk isim kırmızı takımdan SEREN AY oldu. İkinci eleme adayı ise henüz belli olmadı.