29.01.2026 23:56:00
Haber Merkezi
29 Ocak Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler’de heyecan doruktaydı. İlk dokunulmazlık oyununu Gönüllüler kazandı, ikinci dokunulmazlık oyunu ise kıran kırana mücadele ile devam etti. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 29 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?

Ünlüler ve Gönüllüler takımlarının karşılaştığı haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda tempolu ve çekişmeli anlar yaşandı. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 29 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?

Image

29 OCAK SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da oynanan dokunulmazlık oyununu Gönülüller kazandı.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Ünlüler ve Gönüllüler arasında bu haftanın eleme potasına girecek ilk isim kırmızı takımdan SEREN AY oldu. İkinci eleme adayı ise henüz belli olmadı.

İlgili Konular: #survivor #Eleme Adayı #survivor dokunulmazlık oyunu