Survivor ödül oyunu kim kazandı? 27 Ocak Salı Survivor ödülü hangi takım kazandı?

28.01.2026 00:05:00
Haber Merkezi
Survivor 2026’ta 27 Ocak akşamı ekrana gelen ödül ve ceza oyununda kırmızı, mavi ve sarı takımlar kıyasıya mücadele etti. Peki, Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? 27 Ocak Salı günü Survivor'da ödül oyununu kazanan takım hangisi oldu?

Survivor 2026 Ünlüler–Gönüllüler’de heyecan kaldığı yerden devam etti. Mavi, sarı ve kırmızı takımlar, yeni bölümde ödül oyununu kazanmak için mücadele etti. Peki, Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? 27 Ocak Salı günü Survivor'da ödül oyununu kazanan takım hangisi oldu?

Image

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor’un 27 Ocak 2026 Salı akşamı yayınlanan bölümünde oynanan ödül oyununu Sarı takım kazandı.

SURVİVOR’DA CEZA NE OLDU?

Kaybeden takımın soğan doğrama, hamam böcekleri ile dolu kavanozdan çilek alma cezası alacağı öğrenildi.

