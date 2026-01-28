Survivor ödül oyunu kim kazandı? 27 Ocak Salı Survivor ödülü hangi takım kazandı?

Survivor 2026 Ünlüler–Gönüllüler’de heyecan kaldığı yerden devam etti. Mavi, sarı ve kırmızı takımlar, yeni bölümde ödül oyununu kazanmak için mücadele etti. Peki, Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? 27 Ocak Salı günü Survivor'da ödül oyununu kazanan takım hangisi oldu?

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor’un 27 Ocak 2026 Salı akşamı yayınlanan bölümünde oynanan ödül oyununu Sarı takım kazandı.

SURVİVOR’DA CEZA NE OLDU?

Kaybeden takımın soğan doğrama, hamam böcekleri ile dolu kavanozdan çilek alma cezası alacağı öğrenildi.