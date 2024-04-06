Yayınlanma: 06.04.2024 - 17:56

Güncelleme: 06.04.2024 - 17:56

Survivor All Star'da Mavi Takım yarışmacısının şaşırtan vedasının ardınan yeni hafta başladı. Yarışmacılar haftanın ilk dokunulmazlık oyununu oynamak için karşı karşıya geldi. Yine bir erkek yarışmacının adaya veda edeceği haftada eleme adayının kim olduğu merak ediliyor. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte ilk aday...

GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Geçtiğimiz hafta her iki takımdan da ikişer yarışmacı eleme potasına dahil olmuş, Kırmızı Takım yarışmacıları Sercan ve Özgür ilk turda potadan çıkmıştı. İkinci turda yarışan Mavi Takım yarışmacılarından Poyraz ve Hakan'dan adaya veda eden isim Poyraz olmuştu.

NEDEN BİR ERKEK YARIŞMACI ELENECEK?

Survivor All Star'da Kırmızı Takım'dan Gizem Memiç ve Mavi Takım'dan Yağmur'un sakatlanarak adaya veda etmesinin ardından bu hafta da bir erkek yarışmacı adaya veda edecek. Acun Ilıcalı kadın yarışmacı sayısının çok düşmesi nedeniyle iki hafta üst üste erkek elemesinin yaşanacağını açıklamıştı.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ilk dokunulmazlık oyunun ardından eleme potasına girecek isim belli olacak.