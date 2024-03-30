Survivor'da beklenmeyen ayrılıklar: Kötü haberi Acun Ilıcalı verdi...

Yayınlanma: 30.03.2024 - 23:51

Güncelleme: 30.03.2024 - 23:51

Survivor All Star'da üst üste gelen iki ayrılık haberi yarışmacıları şaşırttı. Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde sakatlanan iki yarışmacının da yarışmaya devam edemeyeceğini açıkladı.

GİZEM MEMİÇ ADAYA VEDA EDECEK

Survivor All Star'da kırmızı takım yarışmacılarından Gizem Memiç sakatlığı nedeniyle adaya veda edecek. Acun Ilıcalı konseyde üzücü haberi kırmızı takım yarışmacılarına verdi. Kırmızı takımdan Gizem Memiç'in veda edeceğini arkadaşları gözyaşları içinde dinledi.

Survivor All Star'ın 61. bölümünde denge tahtasından düşerek dizini sakatlayan Gizem Memiç sağlık sorunlarının yarışmaya devam etmesine engel olacağı için dolayısıyla adaya veda edecek. Gizem Pazartesi günü yayımlanacak olan bölümde arkadaşları ile vedalaşacak.

YAĞMUR YARIŞMAYA DEVAM EDEMEYECEK...

Geçtiğimiz günlerde ayak bileğinden sakatlanan mavi takım yarışmacılarından Yağmur'un da Survivor'a veda edeceği haberi mavi takım yarışmacılarını sarstı. 5 gün önce parkurda bileğinden sakatlanan Yağmur yarışmaya devam edemeyecek.

HAFTAYA DA ERKEK ELEMESİ OLACAK!

Bu hafta adaya bir erkek yarışmacı veda edecek. İki kadın yarışmacının ayrılık haberi nedeniyle Acun Ilıcalı haftaya da bir erkek yarışmacının eleneceğini söyledi. Acun Ilıcalı, diskalifiye olan ve elenen yarışmacılar nedeniyle kadın yarışmacıların sayısının azaldığını bu yüzden de haftaya da bir erkek yarışmacının eleneceğini söyledi.