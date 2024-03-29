Survivor'un yıldızı Batuhan Karacakaya ilgili yeni iddia: Saçı peruk mu?
Survivor All Star'a sonradan dahil olan ve tüm dengeleri değiştiren Batuhan Karacakaya hakkında ortaya çıkan bir iddia herkesi şaşırttı. Sosyal medyada Batuhan Karacakaya'nın saçlarında farklılık olduğu öne sürüldü ve bazı kullanıcılar 'peruk mu?' diye sordu.
Tansiyonun hiç düşmediği Survivor All Star'da bu defa Batuhan Karacakaya'nın saçları gündem oldu. Yarışmaya sonradan dahil olan ve tüm dengeleri değiştiren Batuhan Karacakaya'nın saçlarındaki değişiklik izleyenlerin dikkatinden kaçmadı.
Sosyal medyada Batuhan Karacakaya'nın saçlarının 'peruk' olduğuna dair iddialar ortaya atıldı.
Bu iddia sosyal medyayı sallarken bazı kullanıcılar Karacakaya'nın saçlarının renginin sıcaktan açıldığını söylerken kimleri de peruk olduğunu savundu.
Sosyal medyada ise; 'Bu nasıl saç ya?', 'Bu bariz peruk kullanıyor', 'Saçlarına ne olmuş böyle?' gibi yorumlar yapıldı.
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