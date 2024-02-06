Survivor All Star'da Acun Ilıcalı çileden çıktı: ‘Siz ne istiyorsunuz?’

Survivor All Star’ın yeni fragmanı yayınlandı. Kırmızı takım arasında yaşanan gerginlik Acun Ilıcalı’yı çileden çıkardı. Ilıcalı’nın sandalye fırlattığı görüntüler fragmanda yer alıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.02.2024 - 10:50
Survivor All Star'da Acun Ilıcalı çileden çıktı: ‘Siz ne istiyorsunuz?’
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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star’da ipler iyice gerildi. Yayınlanan yeni fragmanda çileden çıkan Acun Ilıcalı, sandalyeyi yarışmacıların önüne fırlattı. O anlar sosyal medyada viral oldu. 

Yarışmacılar Nagihan ve Mustafa Kemal'in "Biz de artık oynamıyoruz." çıkışı, büyük tepki çekti. 

Asıl konseyde yaşananlar ortalığı alevlendirdi. Acun Ilıcalı'nın yarışmacılara karşı gösterdiği sert tepki, herkesi şaşırttı.

Söz konusu fragmanda Ilıcalı "Kardeşim siz ne istiyorsunuz?" diyerek sandalye fırlattı. 


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