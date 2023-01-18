Survivor'dan ilk elenen isim belli oldu

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 09:17

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 09:17

Survivor 2023 yeni sezon başladı. Eleme gecesinin ekrana geldiği Survivor'da yarışmacılar ilk olarak ödül oyununa çıktı. Günün ödülü ise kraker oldu. Ünlüler ve Gönüllülerin kıyasıya rekabet ettiği yarışta ilk oyunu kadınlardan Gönüllüler takımı kazandı. Erkekler yarışında da açık ara kazanan gönüllüler oldu.

Survivor'da adaya veda eden ilk isim ise Ümit Erdim oldu. Erkekler yarışında da açık ara kazanan gönüllüler oldu.

Dominik'e erken veda eden Ümit Erdim, ''Gidiyorum, takımıma hala inanıyorum. Mücadeleye devam edecekler. Survivor 2023'ün şampiyonu kırmızı takımdan çıkacak. Teşekkür ederim'' cümlelerini belirtti.