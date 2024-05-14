Yayınlanma: 14.05.2024 - 19:17

Güncelleme: 14.05.2024 - 19:17

İstanbul'da yaşayanlar suya yüzde kaç zam yapıldığını araştırıyor. Suya gelen zam haberinin ardından yurttaşlar suya yapılan zam miktarını araştırmaya başladı. Peki, Suya zam mı geldi? İstanbul'da suya yüzde kaç zam geldi? İstanbul'da su birim fiyatı ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...

SUYA ZAM MI GELDİ?

İSKİ Genel Kurulu toplantısı ardından suya tüm kademelerde ve kullanımlarda zam yapıldı.

SUYA YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?

İSKİ Genel Kurulu’nun yeni tarifesi ile suya tüm kademelerde ve kullanımlarda yüzde 36 ile yüzde 53 arasında değişen oranlarda zam yapıldı.

İstanbulluların yüzde 85’inin kullandığı birinci kademe konut tarifesine yaklaşık yüzde 36 zam yapıldı.

Konutlarda 0-15 metreküp arası birinci kademenin birim fiyatı 23.72 liradan 32.28 liraya, 16-30 metreküp arası ikinci kademenin birim fiyatı 34.14 liradan 49.17 liraya yükseltilirken 31 metreküp ve üzeri 3’üncü kademenin birim fiyatı ise 46.49 liradan 71.10 liraya çıkarılmasına karar verildi.