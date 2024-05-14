Kayseri’de ekmeğe zam
Kayseri'de 6,5 lira olan 200 gramlık ekmeğin fiyatı 7,5 liraya yükseltildi.
Kayseri'de 200 gram ekmeğe 1 TL zam gelerek 7,5 TL oldu.
Kayseri'deki fırınlarda 6,5 TL olan 200 gram ekmeğin fiyatı zamlı satılmaya başlandı.
Alınan kararla 200 gram somun ekmek ve 200 gram pide 7,5 TL, 400 gram çifte pide ise 15 TL oldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte saniye saniye Sinan Ateş'e saldırı anları!
- ‘Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısıyım’
- Emniyet müdürlerinin açığa alınmasına ilişkin açıklama
- Canlı yayın çıkışında cinayeti itiraf etti!
- Sınava gölge düştü
- Çocuğa tecavüz için sıraya girdiler!
- Cem Küçük’e ikinci operasyon!
- En takıntılı kişiler hangi burçlardan çıkıyor?
- 'Liste hazırlıyordu, darbe komisyonuna götürüyordu'
- Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu!