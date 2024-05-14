Kayseri’de ekmeğe zam

Kayseri'de 6,5 lira olan 200 gramlık ekmeğin fiyatı 7,5 liraya yükseltildi.

İHA
Yayınlanma: 14.05.2024 - 13:51
Kayseri’de ekmeğe zam
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Kayseri'de 200 gram ekmeğe 1 TL zam gelerek 7,5 TL oldu.

Kayseri'deki fırınlarda 6,5 TL olan 200 gram ekmeğin fiyatı zamlı satılmaya başlandı. 

Alınan kararla 200 gram somun ekmek ve 200 gram pide 7,5 TL, 400 gram çifte pide ise 15 TL oldu.


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