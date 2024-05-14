Kayseri’de ekmeğe zam

Yayınlanma: 14.05.2024 - 13:51

Güncelleme: 14.05.2024 - 13:51

Kayseri'de 200 gram ekmeğe 1 TL zam gelerek 7,5 TL oldu.

Kayseri'deki fırınlarda 6,5 TL olan 200 gram ekmeğin fiyatı zamlı satılmaya başlandı.

Alınan kararla 200 gram somun ekmek ve 200 gram pide 7,5 TL, 400 gram çifte pide ise 15 TL oldu.