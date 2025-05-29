Su kaynaklarının korunması ve çevresel sürdürülebilirlik konularına dikkat çeken yarışma bu yıl “İlk Damladan Sonsuzluğa” temasıyla düzenleniyor. Peki, Suyun Hafızası Kısa Film Yarışması başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman? Suyun Hafızası Kısa Film Yarışması ödülü ne kadar?

SUYUN HAFIZASI KISA FİLM YARIŞMASI BAŞVURULARI SON GÜN NE ZAMAN?

20 Mayıs'ta başlayan başvurular, 1 Kasım 2025 tarihinde sona erecek.

SUYUN HAFIZASI KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜLÜ NE KADAR?

Jüri üyelerinin değerlendirmesi ile dereceye giren öğrencilere ödül ve plaket veriliyor.

Birinciye 100.000 TL

İkinciye 80.000 TL

Üçüncüye 60.000 TL

İSKİ Özel Ödülü 25.000 TL

Jüri Özel Ödülü 25.000 TL

SUYUN HAFIZASI KISA FİLM YARIŞMASI BBAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular suyunhafizasi.com adresi üzerinden kabul ediliyor.