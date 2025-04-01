Sydney Sweeney ve Jonathan Davino’nun ilişkisi bitti

Yayınlanma: 01.04.2025 - 12:19

Güncelleme: 01.04.2025 - 12:19

Son dönemin popüler isimlerinden Sydney Sweeney'nin nişanlısı Jonathan Davino ile yollarını ayırdığı iddia ediliyor. Ünlü oyuncunun yüzüğü olmadan görüntülenmesi ve sosyal medya hesabında nişanlısıyla birlikte olduğu fotoğrafları kaldırması, ayrılık söylentilerine yol açtı.

7 YILLIK İLİŞKTE MUTLU SON YOK

2022 yılında nişanlanan ve Mayıs ayında evlenmeyi planlayan Sydney Sweeney ile Jonathan Davino’nun düğünlerini iptal ettikleri öğrenildi. Tüm bu gelişmelerin ardından, ünlü çiftin ilişkilerini kesin olarak noktaladığı ortaya çıktı.

"SWEENEY TAM OLARAK OLMAK İSTEDİĞİ YERDE"

People dergisine konuşan bir kaynak, Sydney Sweeney’nin ayrılığın ardından işlerine odaklandığını belirtti. Kaynak, "O tam olarak olmak istediği yerde. Çoğu insan bu yılki çalışma programından bunalmış hissedebilir ama Syd öyle değil. Şu anda tamamen çalışmakla ilgili ve tüm projeleri için çok heyecanlı" dedi. Ayrıca, ünlü oyuncunun ilişkisi ve yaklaşan düğünü hakkında bunalmış hissettiği ve kariyerine odaklanmaya karar verdiği ifade edildi.

EVLİLİĞE HAZIR HİSSETMİYOR

27 yaşındaki Sydney Sweeney’nin evlilik için hazır hissetmediği ve ilişkisini sonlandırmakta zorlandığı iddiaları da gündeme geldi.

YENİ FİLM PROJESİ: "I PRETENDED TO BE A MISSING GIRL"

Sydney Sweeney, yakın zamanda başrolünü üstlendiği yeni bir projeyle dikkatleri üzerine çekti. Reddit’te büyük ilgi gören "I Pretended to Be a Missing Girl" adlı kısa hikayenin sinema uyarlamasında başrol oynayacak. 2021 yılında lise İngilizce öğretmeni Joe Cote tarafından kaleme alınan hikaye, Oscar ödüllü senarist Eric Roth tarafından beyazperdeye taşınacak.

Film, 10 yıl önce kaybolmuş bir kızı taklit eden bir gezginin, kızın ailesini soymaya çalışırken yaşadığı pişmanlık ve gerçeği keşfetmesini konu alıyor. Sweeney, taklitçi gezgini canlandıracak.