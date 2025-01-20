Sylvester Stallone'a gişe şoku: Rotten Tomatoes’da sıfır puan alan ilk film!

Yayınlanma: 20.01.2025 - 16:37

Güncelleme: 20.01.2025 - 16:37

Aksiyon filmlerinin sevilen yıldızı Sylvester Stallone, Hollywood'un en ünlü isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Sinema tarihine adını Rocky serisiyle yazdıran 78 yaşındaki Stallone, aksiyon türündeki projelerde yer almayı sürdürüyor.

Ünlü oyuncu, son olarak Alarum adlı filmde rol aldı. Filmde Clint Eastwood'un oğlu Scott Eastwood ile başrolleri paylaşan Stallone, bir casusu canlandırıyor. Yönetmen koltuğunda Michael Polish’in oturduğu bu aksiyon filmi, beklentilerin altında bir gişe performansı sergiledi.

Alarum, eleştiri derleme sitesi Rotten Tomatoes’da sıfır puan alarak büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

Sitede bir filmin sıfır puan alması oldukça nadir görülen bir durum olarak dikkat çekiyor. Bu, filme yapılan tüm eleştirilerin olumsuz olduğu anlamına geliyor. Eleştirmenlerin filme 10 üzerinden ortalama 3,6 puan vermesi, yapımın eleştirmenler nezdindeki düşük itibarını gözler önüne seriyor.

Variety yazarı Dennis Harvey, filmle ilgili “Michael Polish’in filmi, düşük prodüksiyon kalitesini bol aksiyonla kapatmaya çalışıyor” yorumunda bulundu. New York Times’dan Jeannette Catsoulis ise filmi “Tatsız bir karışımdan başka bir şey değil” sözleriyle eleştirdi.

Film, Rotten Tomatoes’da tek bir olumlu inceleme aldığı takdirde puanını yükseltebilir. Ancak şu an için Alarum, platformdaki en çok eleştirilen yapımlar arasında yer alıyor