Talep çok, çırak yok: Ayda 135 bin TL kazanıyor

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan Mustafa Üstünel, Türk Patent ve Marka Kurumunca nisan ayında coğrafi işaret belgesiyle tescillenen "Kadirli andız tespihi" üretimi için andız ağaçlarının yetiştiği yüksek rakımdaki ormanların yolunu tutuyor. Meslektaşlarıyla ağaçların dallarını inceleyen Üstünel, topladığı andız kozalaklarını, atölye olarak da kullandığı evine götürüyor. Bu özel tespihlerin tanesi 900 TL’ye kadar alıcı buluyor.

KURUTUYOR, TORNADA ŞEKİL VERİYOR

Üstünel, kuruttuktan sonra kavlatma makinesiyle kabuğundan ayırdığı çekirdeklere tornada şekil veriyor.

İpe dizdiği çekirdeklerden farklı renklerde 33'lük tespihler tasarlayan Üstünel, ürünlerini internet üzerinden satıyor.

Kokusu, doğallığı ve çekim kolaylığıyla öne çıkan andız tespihleri, yurt genelinden talep görüyor.





35 YILDIR BU MESLEĞİN İÇİNDE

Evli ve 3 çocuk babası Mustafa Üstünel, 35 yıldır meslekten kopmadığını söyledi.

Tespih üretiminin meşakkatli olduğunu dile getiren Üstünel, en iyi çekirdeği bulmak için andız ağaçlarının arasında saatlerce mesai harcadığını anlattı.

GÜNDE 5 TESPİH YAPIYOR

Üstünel, günde 5 tespih yaptığını ifade ederek, "İnsanların andız tespihine ilgisi gayet güzel. Doğal malzemeden yapıldığı için yoğun talep görüyor" dedi.

Tespihin coğrafi işaret belgesi almasına sevindiğini belirten Üstünel, "Coğrafi işaret belgesinin, bizim için daha iyi olacağını, tespihimizin tanıtımına daha fazla katkı sağlayacağını umuyoruz. Tespihlerimizi internet üzerinden Türkiye'nin her bölgesine satıyoruz. Her bölgeden oldukça fazla talep alıyoruz" diye konuştu.

Üstünel, mesleği geleceğe taşıyacak çırak bulmakta zorluk çektiğini sözlerine ekledi.