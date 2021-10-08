Tamer Karadağlı'dan 'Çocuklar Duymasın' itirafı: "Keşke o ayrıldığında ben de ayrılsaydım"

08 Ekim 2021 Cuma, 14:12

Çocuklar Duymasın dizisiyle yıldızı parlayan başarılı oyuncu Tamer Karadağlı, Armağan Çağlayan'ın sunumuyla 196Sekiz YouTube kanalında yayınlanan Dur Bi Dinle programının konuğu oldu.



Samimi açıklamalarda bulunan Karadağlı (54), genç meslektaşlarıyla ilgili eleştirilerde bulundu.

"BANA ÇOK İNANDIRICI GELMİYORLAR"

Tamer Karadağlı, "Şimdiki oyuncuların hepsi birbirine benziyor. Bana çok inandırıcı gelmiyorlar. Ben bir role hazırlanırken 'Bu adam nasıl yetişmiştir, nasıl giyinir, nasıl bir saat takar?' hepsini düşünürüm. Şimdi dizilerde bütün kızlar neredeyse aynı bakıyor. Bütün jönler kirli sakallı. Holding sahibini oynuyor ama kirli sakallı. Türkiye’deki holding sahiplerinden hiçbirini öyle görmedim. O yüzden belki de onları tanımıyorum. Benim bir role hazırlanırken kilo almam, kilo vermem, saçımı kazıtmam o yüzden farklı geliyor. Hepsi, mesleğe saygıyla alakalı" dedi.

"KEŞKE O DİZİDEN AYRILDIĞINDA BEN DE AYRILSAYDIM"

Ünlü oyuncunun "Çocuklar Duymasın"daki partneri Pınar Altuğ, 2003 yılında "ihanet" iddiaları ortaya atılınca diziden ayrılmıştı.

O dönemle ilgili bir itirafta bulunan Karadağlı, "Pınar’a da söyledim, 'Keşke sen ayrıldığında, ben de ayrılsaydım' dedim. O her zaman içimde bir acı oldu. Olması gereken oydu ama o zamanki şartlar, televizyonculuk farklıydı" diye konuştu.

"BABAM ÇALIŞMAYIP PARA YERDİ"

Öte yandan programda hayatından bahsedilen oyuncu, Çağlayan'ın "Babanız ne iş yapıyordu?" sorusu üzerine "Babam düşünürdü, okurdu. Babam enteresan bir adamdı. Kars kökenli 7 kardeşli bir ailenin en küçüğüydü. Babam, kardeşler arasından en müziği ve sanatı seven adam. Büyük ailenin küçük şımarık çocuğu gibi. 1960-61 Türkiye Ses Kral'ı olmuş, bilardo şampiyonu... Çalışmayıp para yiyordu. Çok alkolü seven bir adamdı. Babamdan hiç şiddet görmedim, annem daha otoriter ve disiplinliydi" dedi.