Tarih yeniden yazılıyor: Peru'da 3 bin yıllık ticaret merkezi keşfedildi

Peru’da, başkent Lima’nın kuzeyinde yer alan Huaura eyaletinde yapılan arkeolojik kazılar, Güney Amerika'nın en eski medeniyetlerinden birine ışık tuttu. Yaklaşık 3.800 yıl öncesine tarihlenen Peñico adlı antik yerleşim, hem And dağlarıyla Amazon havzasını hem de kıyı bölgelerini birbirine bağlayan bir ticaret merkezi olarak öne çıkıyor. Ticaretin Kalbinde Bir Medeniyet: Peñico

MÖ 1800 civarında kurulduğu tahmin edilen Peñico, Caral kültürel geleneğini sürdüren ve stratejik konumu sayesinde kıyı, dağ ve orman topluluklarını birbirine bağlayan önemli bir şehir merkeziydi. Yaklaşık 600 metre yükseklikte kurulan kent, Supe Vadisi ile yüksek And bölgeleri ve Amazon yerleşimleri arasında bir kavşak işlevi gördü.

KAZILARDA ORTAYA ÇIKAN YAPILAR VE SİMGESEL KALINTILAR

Peñico’da bugüne kadar 18 yapının varlığı tespit edildi. Bu yapılar arasında, anıtsal kamu binaları, yerleşim alanları, dini yapılar ve törensel alanlar yer alıyor. En dikkat çeken yapılar arasında yer alan B1-B3 kompleksi, içinden çıkan kil heykelcikler, törensel objeler ve "pututus" adı verilen deniz kabuğu trompetlerle özel bir yere sahip.

CARAL'IN MİRASINI TAŞIYAN YENİ BİR GÜÇ MERKEZİ

Araştırmacılara göre Peñico, Amerika kıtasının en eski medeniyetlerinden biri olan Caral uygarlığının düşüşünden sonra etkisini artırdı. Şehrin yükselişi, sembolik anlamlar taşıyan kırmızı hematit pigmenti ticaretindeki merkezi rolüne bağlanıyor.

PEÑİCO RAYMİ: ANTİK KÜLTÜRÜ YAŞATMA FESTİVALİ

Peñico’nun turizme açılmasıyla birlikte, bölgenin kültürel mirasını yaşatmayı amaçlayan ilk “Peñico Raymi” festivali de düzenleniyor. Festival kapsamında geleneksel ritüeller, el sanatları etkinlikleri ve doğa tanrıçası Pachamama için bir onurlandırma töreni düzenlenecek. Ziyaretçiler, antik Peru kültürünü hem görerek hem deneyimleyerek keşfetme fırsatı bulacak.