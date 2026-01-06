Tarihi Moda İskelesi'nde denizden haç çıkarma töreni yapıldı

Sabah saatlerinde başlayan ayinde, dualar edildi, mum yakıldı. Yaklaşık 3 saat süren ayinin ardından kortej eşliğinde dualar edilerek denize haç atılacağı Tarihi Moda İskelesi'ne geçildi.

Çok sayıda kişi de haç çıkarma törenini izlemek için iskelede toplandı. Buradan suya atılan haçı denizden çıkarmak için kadınların da yer aldığı yaklaşık 10 kişi denize atladı.

Haçın denizden çıkarılmasının ardından tören sona erdi.

Kadıköy Rum Ortodoks Cemaati Kiliseleri Mektepleri ve Mezarlığı Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Foti Kaçi, AA muhabirine, Hazreti İsa'nın vaftiz edildiği günü bayram olarak kutladıklarını söyledi.

Kaçi, yapılan ayin ve törenlerde bu senenin hayırlı geçmesini dilediklerini belirterek, "Öncelikle savaşlar bitsin, insanlar yaşasın. Açlık bitsin ve hepimiz iyi olalım." dedi.

Törene olan ilgiyi de değerlendiren Kaçi, "İnsanlar bu törenleri özlemiş vaziyetteler. Çünkü buradan haçı son 3 senedir atıyoruz." diye konuştu.