Tarihin en sessiz tiyatrosu keşfedildi: 2 bin yıllık kil kuklalar bulundu

Orta Amerika'nın kalbinde yer alan bir piramidin tepesinde yapılan kazılarda ortaya çıkan kil kuklalar, bilim insanlarını şaşkına çevirdi. El Salvador’un San Isidro bölgesindeki bu esrarengiz keşif, geçmişi 2.000 yıla dayanan bilinmeyen bir medeniyetin izlerini taşıyor olabilir.

PİRAMİDİN ZİRVESİNDE BEŞ TUHAF KUKLA

El Salvador’un San Isidro arkeolojik alanındaki piramit kalıntılarında yapılan kazılarda beş adet kil figür bulundu. Bunlardan üçü yaklaşık 30 santimetre boyundaydı ve her birinin baş kısmı çıkarılabilir yapıdaydı. Başlarında ip geçirilebilecek delikler olduğu ve bu sayede başlarının oynatılabildiği tespit edildi.

BOLİNAS FİGÜRLERİ İLGİ ÇEKİYOR

Bu tür nadir objelere arkeoloji dünyasında “Bolinas figürleri” deniyor. Ancak San Isidro’da bulunan kuklaların benzerlerinden çok daha detaylı ve “insansı” olduğu belirtiliyor. Başlarının oynatılabiliyor olması, onların yalnızca heykel değil, etkileşimli bir nesne olduklarını düşündürüyor. Araştırmacılar, bu özelliğin onların ritüellerde ya da dini temsillerde kullanıldığını gösterdiğini düşünüyor.

HANGİ MEDENİYETİN ESERİ?

San Isidro’daki figürleri hangi uygarlığın yaptığı henüz kesin olarak bilinmiyor. Meksika’dan Orta Amerika’ya kadar uzanan Mezoamerika bölgesi, tarih boyunca Maya, Olmek ve Aztek gibi birçok gelişmiş medeniyete ev sahipliği yaptı. Ancak bu figürlerin hiçbiri, doğrudan bilinen bir kültüre atfedilemiyor.