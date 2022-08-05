Tarihin ilk reklam filmi 125 yıl önce bugün çekildi

05 Ağustos 2022 Cuma, 18:06

Sinema tarihinin ilk reklam filmi 5 Ağustos 1897 yılında Thonas A. Edison tarafından çekilen Admiral Cigarette (Amiral Sigarası) reklamı olarak tarihe geçti.

"WE ALL SMOKE"

İlk reklam filmi olan Admiral sigaralarının reklam filmiyle ilgili olarak Amerikan Kongre Kütüphanesi'nden bilgiler:

"Filmde büyük bir pankart bulunuyor. Üzerinde ‘Admiral Sigaraları' yazısının bulunduğu duvarın önünde dört kişi oturuyor: Sam Amca, bir papaz, bir Kızılderili ve bir iş insanı. Ekranın sol tarafından kül tablası biçiminde bir kutu görüntüye giriyor. Kutu yırtılıyor ve içinden olabildiğince gösterişli giyinmiş bir kadın çıkıyor. Dört adama yaklaşıyor ve onlara birer sigara veriyor. Sonra kameraya dönerek bir bayrak açıyor. Bayrağın üzerinde bir yazı: Hepimiz Admiral içeriz."



