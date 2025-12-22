Tarihteki beş ünlü köpek nasıl kahraman oldu?

BBC Dünya Servisi radyosunda yayımlanan Witness History programı, alanlarında 'öncü' beş köpeğin hikayelerini derledi.

1) UZAYDAKİ İLK KÖPEK

Rus sokak köpeği Laika, dünyanın yörüngesinde dönen ilk köpekti. 1957'de Rus Devrimi'nin yıldönümüne denk gelecek şekilde uzaya yollandı.

Laika, dünyanın etrafında dört kez döndükten sonra öldü.





Profesör Viktor Yazdovski, uzaya çıkmadan önce Laika'yla oynamıştı. Babası Rus uzay programında köpeklerden sorumluydu.

Yasdovski, Laika için "Çok sabırlı, sevgi dolu bir köpekti. Eğitilmesi kolaydı ve çok akıllı görülüyordu" diyor.



2) DÜNYANIN İLK LABRADOODLE CİNSİ KÖPEĞİ

1989'da Avustralyalı köpek üreticisi Wally Conron, Hawaii'deki kocası evcil hayvan tüyüne alerjik olan görme engelli bir kadına uygun rehber köpek bulmakla görevlendirildi.





Fakat bu kolay bir iş değildi. Üç yıl sonra 31 standart kaniş cinsi köpeğin hepsi tüy, kalça ve diğer sorunlar nedeniyle reddedildi.

Conron, en iyi Labrador cinsi köpeğini dişi bir kanişle birleştirmeye karar verdi. Sonuç ise ilk labradoodle yavruları oldu.

Görme engelli kadın, Sultan adını verdiği yeni köpeğinden çok memnun kaldı.

3) ROSELLE: 11 EYLÜL SALDIRILARINDAKİ REHBER KÖPEK

11 Eylül 2001'de New York'ta İkiz Kuleler'e düzenlenen saldırılarda, rehber köpek Roselle kahraman ilan edildi.

Roselle, görme engelli sahibi Michael Hingson'ı yıkılan kulelerin 78. katından indirmeyi ve yıkılmadan binalardan uzaklaştırmayı başardı.





Roselle cesareti nedeniyle sayısız ödül kazandı.

Hingson "Bir an bile tedirgin veya kaygılı davranmadı. İkimiz birlikte çalıştık ve eşsiz bir takım çalışması oldu" dedi.

4) DÜNYANIN İLK ROBOT KÖPEĞİ

1999'da dünyanın ilk robot köpeği Aibo piyasaya çıktı. İlk test satışı için mağazalara 3 bin adet gönderilmişti ve bunlar 20 dakika içinde satıldı.





Aibo havlıyor, yürüyor, kuyruğunu sallıyor ve topla oynayabiliyordu. Fakat 2500 dolarlık yüklü bir fiyattan satılıyordu.

Aibo gerçek bir köpek gibi, kendisine nasıl davranıldığına bağlı olarak kişiliğini değiştirebiliyordu.

Sony'nin başkan yardımcısıyken projeye altı yılını veren Toshidata Doi "İyi muamele ederseniz size iyi davranıyordu" diyor.

5) İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI KAHRAMANI SMOKY

İkinci Dünya Savaşı'nda ABD Ordusu'nda görev yapan Bill Wynne, Smoky adlı Yorkshire Terrier cinsi küçük bir köpeği sahiplenmişti.





Bill, Dengue ateşi hastalığına yakalandığında, arkadaşları Smoky'yi yanına getirdiler.

Kısa süre sonra hemşireler, küçük köpeği Biak Adası çıkarması sırasında yaralanan diğer hastalara götürdüler.

Smoky'nin askerler üzerinde güçlü bir iyileştirici etkisi vardı ve dünyanın ilk terapi köpeği olduğuna inanılıyor.

Smoky, ordudaki kariyerinden sonra televizyon yıldızı da oldu.



