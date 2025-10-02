2019 yılında hayatını kaybeden Tarık Ünlüoğlu'nun hayatı ve kariyeri sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Tarık Ünlüoğlu kimdir? Tarık Ünlüoğlu kaç yaşında, nereli? Tarık Ünlüoğlu neden öldü?

TARIK ÜNLÜOĞLU KİMDİR?

İzmir'de 16 Kasım 1957 tarihinde dünyaya gelen Ünlüoğlu, İzmir Namık Kemal Lisesini bitirdikten sonra Ankara Devlet Konservatuvarına girdi. Tam adı Reşat Tarık Ünlüoğlu olan usta oyuncu, burada bir yıl opera okuduktan sonra tiyatro bölümüne geçti.

Tarık Ünlüoğlu, yirmi yılı aşkın süre Ankara Devlet Tiyatrosundaki görevinin ardından İstanbul Devlet Tiyatrosuna tayin oldu.

Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra birçok sinema ve televizyon yapımında oyunculuk ve seslendirme çalışmaları yapan Ünlüoğlu, "Avrupa Avrupa", "Benim Annem Bir Melek", "Eyyvah Eyvah 2", "Sümela'nın Şifresi: Temel", "Berlin Kaplanı", "Bal Kaymak", "Bir Yusuf Masalı", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" ile "Kurtlar Vadisi" dizi ve filmlerinde de rol aldı.

Kendine özgü karakteristik bir sese sahip olan Tarık Ünlüoğlu, dublaj işleri yaparak birçok karaktere de ses oldu. 2008 yılında başlayıp 3 sezon devam eden "Benim Annem Bir Melek" adlı dizide Oya Başar, Dolunay Soysert, Ali Sunal, Şehsuvar Aktaş, Ayçin İnci ile beraber rol aldı.

Ata Demirer ile Demet Akbağ'ın başrollerde oynadığı 2014'te "Eyyvah Eyvah 3" filminin kadrosunda yer alan sanatçı, yine aynı yıl "Ah Neriman" adlı dizide Perran Kutman, Sezin Akbaşoğulları, Avni Yalçın ile başrolde oynadı.

TARIK ÜNLÜOĞLU'NUN EŞİ KİM?

Usta oyuncunun 11 yıl süren ilk evliliğinden Zeynep adında bir kızı oldu. Ünlüoğlu, 1988 yılından beri 25 yıl birlikte olduğu Gülenay Kalkan ile 14 Şubat 2013 tarihinde Berlin'de evlendi.

TARIK ÜNLÜOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Tarık Ünlüoğlu 1 Ekim 2019'da, bir yıldır tedavi gördüğü akciğer kanserine yenilerek 68 yaşında hayatını kaybetti.

TARIK ÜNLÜOĞLU'NUN OYNADIĞI DİZİLER

1983 Kurt ve Kuzu

2001 Nasıl Evde Kaldım

2003-2004 Kurtlar Vadisi

2005-2007 Gümüş (dizi)

2006 Bebeğim Adem Köroğlu

2007 Benden Baba Olmaz

2008 Dalgakıran

2008-2010 Benim Annem Bir Melek

2011-2013 Avrupa Avrupa

2014 Bir Yusuf Masalı

2014 Ah Neriman

2015-2019 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

TARIK ÜNLÜOĞLU'NUN OYNADIĞI FİLMLER

1996 Bir Erkeğin Anatomisi

1998 Cumhuriyet

2006 Umut Adası

2007 Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım

2007 Kabadayı

2009 Aşkın İkinci Yarısı

2011 Eyyvah Eyvah 2

2011 Sümela'nın Şifresi: Temel

2012 Berlin Kaplanı

2014 Eyyvah Eyvah 3

2015 Bana Masal Anlatma

2015 Kara Bela

2018 Bal Kaymak

2018 Hedefim Sensin