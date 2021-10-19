Tarkan anlaşma yaptığı markayı duyurdu

Pandemi sürecinde konser ve iş birliklerine ara veren Megastar Tarkan, uzun soluklu bir iş birliği için Trendyol’la anlaştı

cumhuriyet.com.tr
19 Ekim 2021 Salı, 12:01
Tarkan anlaşma yaptığı markayı duyurdu
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Megastar Tarkan, Trendyol’la uzun soluklu bir iş birlikteliğine imza attı. 

İlk adımı reklam filmiyle atılacak olan bu birlikteliğin devamında toplumsal fayda odaklı projeler de planlananlar arasında. Megastar, Trendyol iş birliği kapsamındaki çekimler için önceki gün Türkiye’ye geldi.

Tarkan’ı iki yıl aradan sonra sevenleriyle buluşturacak, merakla beklenen reklam filminin önümüzdeki günlerde yayınlanması planlanıyor.

Tarkan, yeni işbirliğini sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu;

"Bir süredir yazılıp çiziliyor…

Konuyla ilgili konuşuluyor…

Bize de her gün soruyorlar…

doğru mu değil mi…

EVET DOĞRU. "


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