Tarkan anlaşma yaptığı markayı duyurdu

19 Ekim 2021 Salı, 12:01

Megastar Tarkan, Trendyol’la uzun soluklu bir iş birlikteliğine imza attı.

İlk adımı reklam filmiyle atılacak olan bu birlikteliğin devamında toplumsal fayda odaklı projeler de planlananlar arasında. Megastar, Trendyol iş birliği kapsamındaki çekimler için önceki gün Türkiye’ye geldi.

Tarkan’ı iki yıl aradan sonra sevenleriyle buluşturacak, merakla beklenen reklam filminin önümüzdeki günlerde yayınlanması planlanıyor.

Tarkan, yeni işbirliğini sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu;

"Bir süredir yazılıp çiziliyor…

Konuyla ilgili konuşuluyor…

Bize de her gün soruyorlar…

doğru mu değil mi…

EVET DOĞRU. "