Tarkan çocukluk fotoğrafını paylaştı

Megastar Tarkan, doğum gününe günler kala çocukluk fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafa ilk 20 dakikada 20 bin beğeni geldi.

cumhuriyet.com.tr
14 Ekim 2021 Perşembe, 19:05
Tarkan çocukluk fotoğrafını paylaştı
Abone Ol google-news

Pandeminin başladığı geçtiğimiz sene mart ayından beri Almanya'nın Köln şehrinde yaşayan Megastar Tarkan, çocukluk fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Tarkan, fotoğrafının altına "Madem doğum günüm yaklaşıyor, bugünün tbt’si çocukluğumdan bir doğum günü fotoğrafı olsun o zaman" mesajını yazdı.

17 Ekim'de 49 yaşına basacak olan Tarkan'ın nostaljik bir paylaşımına ilk 20 dakikada 20 bin beğeni geldi.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler