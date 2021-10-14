Tarkan çocukluk fotoğrafını paylaştı

14 Ekim 2021 Perşembe, 19:05

Pandeminin başladığı geçtiğimiz sene mart ayından beri Almanya'nın Köln şehrinde yaşayan Megastar Tarkan, çocukluk fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Tarkan, fotoğrafının altına "Madem doğum günüm yaklaşıyor, bugünün tbt’si çocukluğumdan bir doğum günü fotoğrafı olsun o zaman" mesajını yazdı.

17 Ekim'de 49 yaşına basacak olan Tarkan'ın nostaljik bir paylaşımına ilk 20 dakikada 20 bin beğeni geldi.