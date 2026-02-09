Tarkan’dan İstanbul sonrası duygusal veda: 'Biraz boşluğa düşmüş gibiyim'

Yaklaşık 7 yıllık aranın ardından İstanbul’da sevenleriyle buluşan ve her konseri kapalı gişe olan Tarkan, 10 gecelik dev maratonun yorgunluğunu atmak için Almanya’ya uçtu. Kızı Liya ve eşi Pınar Tevetoğlu’na kavuşan Mega Star, ayağının tozuyla Türkiye’deki hayranlarına seslendi.

"HÂLÂ ETKİNİZ ALTINDAYIM"

Konserlerin ardından yaşadığı duygusal yoğunluğu takipçileriyle paylaşan Tarkan, sahnede hissettiği enerjiyi unutamadığını belirtti. Yayınladığı videoda samimi açıklamalarda bulunan sanatçı, şu ifadeleri kullandı:

"Merhabalar nasılsınız? Bana sorarsanız biraz boşluğa düşmüş gibiyim. Konserler o kadar müthişti ki! Hâlâ etkisi ve etkiniz altındayım. Yarattığımız o muazzam enerji inanılmazdı. Unutamıyorum, şimdiden özledim sizi."

EKİBİNE VE HAYRANLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Sadece sahnede değil, sahne arkasında da büyük bir emeğin olduğunu vurgulayan ünlü sanatçı, dev organizasyonda görev alan tüm çalışanlarını tek tek alkışladı. Tarkan mesajını, "Bu büyük organizasyonlar büyük ekip işleri, o yüzden herkesi alkışlıyorum. Çok iyi bir iş çıkarttık hep birlikte. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere" sözleriyle noktaladı.