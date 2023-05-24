Tarkan oyunu kullandı
Megastar Tarkan, 28 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimi için oyunu yurt dışında verdi.
Almanya'da yaşayan şarkıcı Tarkan, ikinci turu 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi oy kullandı.
Tarkan, oy verdiği anı sosyal medya hesabından paylaştı.
Tarkan paylaşımına, "Ben oyumu verdim yine ve mutlaka sen de. Hepimiz için en iyisi, en hayırlısı olsun" notunu düştü.
Ben oyumu verdim yine,— Tarkan (@tarkan) May 24, 2023
ver mutlaka sen de ???
Hepimiz için en iyisi, en hayırlısı olsun ??#oyver pic.twitter.com/jYZt4xRvpy
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