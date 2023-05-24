2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Tarkan oyunu kullandı

Megastar Tarkan, 28 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimi için oyunu yurt dışında verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.05.2023 - 12:34
Tarkan oyunu kullandı
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Almanya'da yaşayan şarkıcı Tarkan,  ikinci turu 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi oy kullandı.

Tarkan, oy verdiği anı sosyal medya hesabından paylaştı.

Tarkan paylaşımına, "Ben oyumu verdim yine ve mutlaka sen de. Hepimiz için en iyisi, en hayırlısı olsun" notunu düştü. 



Tarkan

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