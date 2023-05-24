Tarkan oyunu kullandı

Yayınlanma: 24.05.2023 - 12:34

Güncelleme: 24.05.2023 - 12:34

Almanya'da yaşayan şarkıcı Tarkan, ikinci turu 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi oy kullandı.

Tarkan, oy verdiği anı sosyal medya hesabından paylaştı.

Tarkan paylaşımına, "Ben oyumu verdim yine ve mutlaka sen de. Hepimiz için en iyisi, en hayırlısı olsun" notunu düştü.

Ben oyumu verdim yine,

ver mutlaka sen de ???

Hepimiz için en iyisi, en hayırlısı olsun ??#oyver pic.twitter.com/jYZt4xRvpy — Tarkan (@tarkan) May 24, 2023



