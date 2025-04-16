Tarkan Tevetoğlu'nun anne acısı: Neşe Tevetoğlu yaşamını yitirdi

Ünlü şarkıcı Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu, tedavi gördüğü hastanede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Neşe Tevetoğlu yarın İstanbul’da son yolculuğuna uğurlanacak.

Tarkan Tevetoğlu'nun anne acısı: Neşe Tevetoğlu yaşamını yitirdi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 16.04.2025 - 15:02

Ünlü şarkıcı Tarkan Tevetoğlu'nun annesi Neşe Tevetoğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede kalp krizinden vefat etti.

Anne Neşe Tevetoğlu yarın İstanbul’da son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

1957 doğumlu Neşe Tevetoğlu geçen yıl damar tıkanıklığı nedeniyle İstanbul'da acil ameliyat geçirdiği açıklanmıştı.

Tevetoğlu'nun son dönemde bacağındaki rahatsızlık sebebiyle tedavi altında olduğu belirtildi. 

 

 


Etiketler: #Tarkan #Tarkan Tevetoğlu #Neşe Tevetoğlu
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