Tarkan'dan dikkat çeken 'demokrasi' paylaşımı

Megastar Tarkan, Almanya'da oy kullandığı görüntüleri 'Oy Ver' mesajıyla paylaşmasının ardından bu kez de 'Demokrasi' paylaşımı yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.05.2023 - 18:19
Tarkan'dan dikkat çeken 'demokrasi' paylaşımı
Abone Ol google-news

Seçimle günler kala ünlüler de sosyal medya hesaplarında seçim çağrıları paylaşıyor. Megastar Tarkan, Almanya'da oy kullandığı görüntüleri "Oy Ver" mesajıyla paylaşmıştı.

Tarkan, Instagram hesabından Demokrasi paylaşımı yaptı. "Demokrasi nedir?" sorusuyla başlayan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Demokrasi toplumun gücüdür" "Demokrasi her bireyin sözünün gücüdür" "Demokrasi fikirlerin özgürlüğüdür" "Demokrasi hukuk ve adaletin güvencesidir" "Demokrasi ortak gelecek için birlikte çalışmaktır" "Demokrasi çeşitliliği kucaklamaktır" "Kısacası Demokrasi özgürlük eşitlik adalet hoşgörü dürüstlük ve farklılıklara saygıdır."


Megastar Tarkan

En Çok Okunan Haberler