Tarkan'dan dikkat çeken 'demokrasi' paylaşımı
Megastar Tarkan, Almanya'da oy kullandığı görüntüleri 'Oy Ver' mesajıyla paylaşmasının ardından bu kez de 'Demokrasi' paylaşımı yaptı.
Seçimle günler kala ünlüler de sosyal medya hesaplarında seçim çağrıları paylaşıyor. Megastar Tarkan, Almanya'da oy kullandığı görüntüleri "Oy Ver" mesajıyla paylaşmıştı.
Tarkan, Instagram hesabından Demokrasi paylaşımı yaptı. "Demokrasi nedir?" sorusuyla başlayan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"Demokrasi toplumun gücüdür" "Demokrasi her bireyin sözünün gücüdür" "Demokrasi fikirlerin özgürlüğüdür" "Demokrasi hukuk ve adaletin güvencesidir" "Demokrasi ortak gelecek için birlikte çalışmaktır" "Demokrasi çeşitliliği kucaklamaktır" "Kısacası Demokrasi özgürlük eşitlik adalet hoşgörü dürüstlük ve farklılıklara saygıdır."
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