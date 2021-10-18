Tarkan'dan doğum günü paylaşımı: Bundan daha güzel hediye bir hediye olabilir mi?

18 Ekim 2021 Pazartesi, 12:19

Ünlü pop şarkıcısı Tarkan, 17 Ekim Pazar günü doğum gününü ailesiyle birlikte kutladı. 49 yaşına giren Megastar, kızı Liya'nın kendisine yaptığı sürprizi de Instagram hesabından paylaştı.

KIZINDAN BABASINA SÜRPRİZ

Tarkan paylaşımının altına şu notu düştü:

"Babasına 'en iyi baba' yazılı çiçekle sürpriz yaparmış benim canım kızım. Olabilir mi bundan daha güzel hediye?"

Ünlü şarkıcının paylaşımına kısa sürede 200 binden fazla beğeni geldi.

KONSERLERİNİ ERTELEMİŞTİ

Tarkan uzun süredir eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile Almanya'da yaşıyor. Covid-19 salgının başlamasının ardından Türkiye'ye de gelemeyen Tarkan, tüm yeni projelerini ve konserlerini ertelemişti.